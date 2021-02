Miguel Frigenti confiesa que un famoso le propuso tener sexo en el 'Deluxe': "La tengo más pepina"

Miguel Frigenti es un excelente ejemplo de progreso y constancia en televisión. El joven empezó como comentarista en Gran Hermano y tras su paso por el Fresh de Ya es mediodía, llegó a conseguir una silla en el programa Sálvame.

También es frecuente verle en Sábado Deluxe preguntando a los invitados y sacando informaciones comprometidas. Este sábado, Frigenti confesó en el programa nocturno de Telecinco que un famoso se había encaprichado de él y le propuso mantener relaciones sexuales.

¿Qué famoso le propuso mantener relaciones sexuales a Miguel Frigenti?

El periodista confesó en medio del Deluxe que un famoso le llamó a las 2.30 de la madrugada confesándole querer mantener relaciones sexuales con él. "Le dije que tenía novio y la frase que me dijo fue; yo la tengo más pepina", contó el tertuliano. "Le dije que era muy fiel y él me preguntó si mi novio no se tocaba viéndole a el por televisión", añadió.

"Yo estaba escribiendo mi artículo para una revista y él me llamó por teléfono. Me dijo que le ponía muy cachondo cómo escribía y que se había dado cuenta desde hace poco que me quería follar", confesó Miguel. A pesar de esto, el periodista no ha querido confesar de quién se trata, solamente se conoce que es un hombre muy famoso que ha visto en el colaborador algo especial.

