La rivalidad entre Antena 3 y Telecinco está más al rojo vivo que nunca: Mediaset, tras observar el éxito en audiencias de las series turcas, optó por imitar a su rival pero sin resultados positivos. Las series como Mujer o Mi hija lideran sobre Love is in the air y Mi hogar mi destino.

Este sábado, Isa Pantoja fue la invitada principal en Sábado Deluxe: la hija de la tonadillera habló desde su boda hasta del drama familiar que alimenta a Mediaset desde hace unos meses, el enfrentamiento de Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

Jorge Javier Vázquez y su pulla contra Antena 3 en 'Sábado Deluxe': "No funciona muy bien"

Tras finalizar la entrevista a Isa, Jorge Javier le preguntó qué le faltaba por hacer en televisión. "¿Que te queda por hacer en esta cadena? Tú sigue viniendo", le dijo el presentador. "Si hay alguna serie de algo yo lo hago", respondió Isa, proponiéndose como actriz.

En ese momento, Jorge Javier vio el momento de hacer algo que le gusta mucho: lanzar dardos a la cadena rival. "Una serie es más de Antena 3, pero eso no funciona muy bien. Tú quédate con nosotros", dijo el presentador, entre risas y bromeando. No es nada extraño que el presentador hable de la cadena "triste" en directo; cuando se emitió Mask Singer, Jorge tuvo varias palabras dedicada al formato de Fremantle.

