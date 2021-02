La Sexta Noche reunió un sábado más a su mesa de expertos en plató para tratar el avance de la pandemia en nuestro país. La primera parte del programa la dedicaron a explicar a la audiencia ciertos aspectos del virus.

El doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y habitual colaborador del programa, explicó a los espectadores el aumento de casos de coronavirus en las aguas residuales y lo que esto supone.

César Carballo advierte en 'La Sexta Noche' sobre el aumento de coronavirus en las aguas residuales de Madrid

"El confinamiento funciona, cuanto más restrinjas la movilidad más rápido caen los casos", dijo el doctor Carballo, para explicar la bajada de casos en Extremadura. "Madrid ha tomado otra decisión y estamos bajando pero mucho más lento que otras comunidades", explicó César.

"No hemos llegado todavía a nuestro objetivo. Ojo, que ya nos están avisando de algunos datos que no nos están gustando. En las aguas residuales de Madrid está habiendo un repunte esta semana, hay una tendencia que va hacia arriba", dijo el doctor, avisando de que este repunte de casos en las aguas residuales madrileñas puede ser peligroso. "No podemos relajarnos", sentenció César Carballo.

