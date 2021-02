Carlota Corredera es rotunda en sus ideas cada vez que presenta Sálvame y no esconde su vena feminista cada vez que alguien dice algo que le chirría. Ha sido el caso del pasado viernes, cuando Corredera estaba a la cabeza del programa vespertino de Telecinco.

Mientras en plató se hablaba de la vida de Isabel Preysler y de cómo ha educado a sus hijos, Kiko Matamoros la comparó con la ministra de Igualdad del actual gobierno, Irene Montero. Las palabras del colaborador no gustaron nada a Carlota, que le frenó en seco tras oírle.

Kiko Matamoros, frenado por Carlota Corredera por su ataque a Irene Montero en 'Sálvame': "¡Venga, va!"

"¡Como la ministra de Igualdad! Si no fuera ministra, no estuviera metida en política y siguiera teniendo el puesto de trabajo que tenía, no tendría una señora que cuida de sus hijos", dijo Kiko, cortando a Carlota. "Venga va, venga, venga va", gritó Carlota, sabiendo lo que acabaría diciendo Matamoros. "Dependiendo de a qué te dediques y las posibilidades económicas que tengas, llevas un tipo de vida u otra", aclaró el colaborador.

"No me estoy metiendo con la ministra", señaló, para evitar acusaciones en falso. Una vez terminada su intervención, Carlota quiso responderle para defender a Irene y cambiar de tema automáticamente. "Venga va, Kiko. No está bien traído. La formación académica que tiene Irene Montero no la tiene Isabel Preysler", sentenció Carlota, en apoyo a la ministra de Podemos.

Kiko Matamoros e Irene Montero pic.twitter.com/FRTvJFdxYv — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 26, 2021