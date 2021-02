El pasado viernes, Ya es mediodía organizó de nuevo su espacio Fresh para hablar de la prensa rosa y los realities de la casa. Desde que arrancó La isla de las tentaciones, es el tema principal del espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Marta López defendió la actitud de Lola y Manuel y criticó la relación entre Claudia y Raúl, algo que no gustó nada a Alba Carrillo, quien no dudó en contestar a su compañera de programa sin pelos en la lengua.

Lea también: Sofía Suescun la lía en Telecinco: "Me gustaría adoptar algún negrito, ayudar como con los animales"

La reacción de Sonsoles Ónega tras el encontronazo de Marta López y Alba Carrillo: "Has sido corneada"

"Es que tú has perdido todas las ganas en el amor, te vamos a llevar de tentadora y te vamos a dejar allí", dijo Alba a Marta, lanzándole un claro dardo. "Lo que hace Manuel con Lucía es tirarle cubos de mierda", añadió Carrillo. "Bueno, espera que en el adelanto de imágenes se ve a Lucía con otro tentador", respondió Marta, defendiendo la actitud de Manuel. "A mí lo que más rabia me da es que defienda a los corneadores, cuando tú has sido corneada delante de toda España", dijo Alba, atacando a su compañera y recordándole el famoso Merlos Place.

Tras estas palabras, el plató entró en un ambiente de tensión y miradas enemigas. "Precisamente por eso, porque yo a lo mejor tengo mucha edad para ver que lo más importante no es eso", contestó López. "Pues no me voy a La isla de las tentaciones si no quiero que me pongan los cuernos, ni vengo aquí, ni nada", añadió. "Entonces nos quedamos sin entretenimiento y sin salir de casa por la pandemia", respondió Alba, entrando en una fuerte discusión con Marta. Tras este enfrentamiento, Sonsoles trató de continuar con el programa con una broma para calmar el ambiente en Mediaset. "Bueno, bueno, a ver si vamos a salir aquí todos corneados", sentenció la presentadora.

Lea también: Alba Carrillo ataca a Feliciano López tras mojarse sobre los disturbios por Hasél: "Lecciones de moral puedes dar pocas"

Entidades Alba Carrillo Concursante Supermodelo 2007 Concursante Supermodelo 2007 Sonsoles Ónega Periodista y presentadora Periodista y presentadora Marta López Concursantes de GH y colaboradora de televisión Concursantes de GH y colaboradora de televisión