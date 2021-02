Con el comienzo de la pandemia por coronavirus en el mes de marzo, todos los programas cambiaron al completo su escaleta y se dedicaron a hablar de la última hora del virus. Programas como Sálvame dedicaron días enteros a ello con la ayuda de expertos.

El programa vespertino de Telecinco contrató en el tercer mes del 2020 al doctor Jesús Sánchez Martos y le encargó una sección donde atendería a las preguntas de la audiencia titulada "Una preguntita doctor". Sánchez Martos, junto al presentador del programa, dedicaba unos minutos a responder cuestiones sobre salud y el nuevo virus.

La brusca contestación del doctor Sánchez Martos contra 'Sálvame': "Quiero hacer salud, no un espectáculo"

Tras tanto tiempo en el programa, Jorge Javier Vázquez y Sánchez Martos han estrechado lazos y cogido confianza, hecho que llevó al presentador a pedir al doctor que participase en Las verbenas de Sálvame, una sección donde los colaboradores y celebrities interpretan, caracterizados, un tema en plató. Actuaciones como la de Belén Esteban o Chelo García-Cortes se hicieron muy virales en redes sociales.

Tras la insistencia de Jorge al doctor cada día que acudía al plató para realizar su sección sobre salud, el doctor se cansó de tanta propuesta. "El equipo de este programa está empeñado en que el doctorcito participe en las verbenas de Sálvame", dijo Jorge Javier, anunciando después que se abría una encuesta en la web del programa para que la audiencia votase si querían ver al doctor bailando y cantando.

Jorge broméo y anunció que si el doctor se negaba a participar traería a Conchita Hurtado para sustituirle. "Espera, yo también tengo derecho a hablar, ¿no?", dijo Sánchez Martos. Tras pedir a la audiencia que votasen que no, el doctor se hartó y confesó su voluntad. "Yo quiero seguir haciendo salud, que es para lo que estoy aquí. No quiero hacer ningún espectáculo", pronunció. Pero Sánchez Martos quiso comentar con todos una anécdota. "Cuando empezó el tema de la pandemia me llamaron de Telecinco, pero también de Espejo Público durante un tiempo", confesó en Mediaset. "Todo eso se acabó, el precio de estar en Sálvame fue que me llamó un día la cadena para decirme: 'Mire, si sigue usted en Telecinco no puede seguir en nuestra cadena'. Le pregunté: '¿Y eso?'. Me respondieron: 'Somos incompatibles", sentenció el doctor.

