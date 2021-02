El Desafío solo consiguió superar a su rival, Got Talent, en su gran estreno el pasado mes de enero. El programa de Antena 3 producido por 7yacción, la productora de Pablo Motos, se conforma con una segunda posición en audiencias manteniéndose en sus buenos datos.

Uno de los fichajes estrellas del programa fue ni más ni menos que Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora aceptó la invitación para concursar en El Desafío y enfrentarse a varios retos que el programa le propondría. Esta semana, Ágatha se enfrentaba a la apnea y a diferencia de sus compañeros, tan solo aguantó 58 segundos.

La sincera confesión de Ágatha Ruiz de la Prada en 'El Desafío': "De haberlo sabido, no habría venido"

"Ha sido una apnea diferente. Hemos cambiado la emoción por la diversión y ha sido un rato corto, pero agradable", dijo Juan del Val para valorar a la diseñadora. "Eres la mayor de todos los concursantes, estás concursando como una jabata, no sabías a lo que te apuntabas así que olé tú", dijo por su parte Tamara Falcó tras la cortísima apnea de Ágatha, que no recogió a penas puntos.

"Es que yo cuando me apunté a esto me convenció Susana, pero yo no tenía ni idea", dijo la diseñadora, tras las palabras de Tamara. "¿De haberlo sabido hubieses venido?", le preguntó Roberto Leal. "No, no habría venido", respondió la concursante, confesándose ante todo el plató.

