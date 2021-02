El divertidísimo y surrealista pase de oro de Santi Millán en 'Got Talent': "¡Te como tu cara!"

Un viernes más, Got Talent arrasó en audiencias marcando un máximo de temporada y consolidándose como líder indiscutible de la noche de los viernes. La espontaneidad del programa, de su jurado y de sus concursantes consiguen enganchar cada semana a la audiencia.

Al teatro donde graban el formato de Mediaset llegó Albert Infante, un joven de 21 años procedente de Mataró, estudiante de arqueología y que tiene pasión por el flamenco desde que tiene uso de razón gracias a su abuela. Tras salir al escenario, Risto Mejide votó "no" nada más comenzar por no seguir el compás.

Cuando Albert terminó su actuación y comenzó a hablar, todos reían por su divertidísima forma de expresarse. "Yo soy muy gracioso y muy pesado, y estoy muy nervioso. He notado que mientras lo hacía... No sé ni lo que estoy diciendo. Antes de salir sabía que me iba a salir mal. Los factores se iban a desencadenar en el desastre, aunque no ha ido tan mal... Esto no es parte de la actuación, estamos hablando como si estuviéramos en la parada del autobús", dijo el joven, entre las carcajadas de todo el teatro, incluido el jurado.

Después de contar una divertida anécdota, llegó la hora de votar al joven catalán. Al ver que no callaba, Santi Millán, presentador del formato, bajó a la mesa del jurado. "La única forma de callar a este hombre es...", dijo Millán pulsando el botón dorado que le otorga el pase directo a las semifinales. El teatro se iluminó de dorado mientras Albert taconeaba y gritaba al presentador "¡te como tu cara!".

