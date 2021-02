Globos de Oro 2021: los nominados y los grandes favoritos, ¿de la gran noche de 'The Crown'?

La cultura debe seguir, al igual que el espectáculo. La 78 edición de los conocidos Globos de Oro llega este domingo tras unos meses marcados por una pandemia que se ha cebado con millones de muertos en todo el mundo. Una estampa que ha dejado al mundo del espectáculo muy tocado: grandes pérdidas, cierres y parones sin vuelta asegurada.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha decidido seguir adelante y celebra la gran gala de los Globos de Oro. Un año más serán Amy Poehler y Tina Fey las presentadoras de uno de los eventos más importantes. Pero no lo harán juntas: Fey presentará desde la Rainbow Room en el Rockefeller Center de Nueva York y Poehler desde el Beverly Hilton de Los Ángeles. Obviamente no serán unos Globos de Oro normales y corrientes: los ganadores celebrarán su victoria desde sus casas.

Lea también: Lista de series nominadas a los Globos de Oro: 'The Crown', 'Schitt's Creek' y la sorpresa de 'Emily in Paris'

Globos de Oro 2021: 'The Crown' se posiciona como favorita y 'Emily in Paris' sorprende

Tras su gran éxito, la serie The Crown se posiciona como la gran favorita en todas las candidaturas donde está nominada: mejor serie de drama, mejor actriz de drama (Emma Corrin y Olivia Colman), mejor actor de drama (Josh O'Connor) y mejor actriz de reparto (Gillian Anderson y Helena Bonham Carter).

Emily in París, nominada a pesar de las grandes polémicas, competirá contra The Flight Attendant, otra de las favoritas, en la categoría de mejor serie de comedia. Gambito de dama contra Unorthodox por mejor miniserie y mejor actriz de miniserie (Shira Haas y Anya Taylor-Joy) será otra de las batallas más observadas de la noche.

The Mandalorian, la gran apuesta de Disney, y Ratched, una de las series mejor valoradas de Netflix en este último año, no consiguieron captar la atención y quedan prácticamente fuera de las candidaturas de televisión. La serie de Disney solamente ha sido nominada a mejor serie de drama y la de Netflix, a mejor actriz de reparto (Cynthia Nixon).

La nominación a varios actores y actrices de la serie Schitt's Creek ha hecho que se posicione como grandes favoritos para alzarse con los premios: Dan Levy (mejor actor de reparto), Annie Murphy (mejor actriz de reparto), Eugene Levy (mejor actor de comedia) y Catherine O'Hara (mejor actriz de comedia). También podría ser elegida como mejor comedia.

Dónde y cuándo ver la gala de los Globos de Oro en directo desde España

Movistar+ emite para España la gala de los Globos de Oro, que tendrá lugar en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo a partir de las 00:00 con 'La noche de los Globos de Oro 2021' en Movistar CineDoc&Roll, Movistar Seriesmanía y #0.

Las presentadoras Cristina Teva y Laia Portaceli serán las encargadas de retransmitir la gala desde los estudios de Movistar+, acompañadas por Alberto Rey y Elena Neira. A partir de las 00.00 arrancará la programación especial en Movistar, pero no será hasta las 2.00 cuando se retransmita la gran gala para dar a conocer a los ganadores.

Conoce la lista de series nominadas a los Globos de Oro en el apartado de televisión

Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie de comedia

Emily en París

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor miniserie

Normal People

Gambito de dama

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actriz de drama

Emma Corrin (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

Mejor actor de drama

Jason Bateman (Ozark)

Josh O'Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz de comedia

Lily Collins (Emily en París)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey's Extraordinary Playlist)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Mejor actor de comedia

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de miniserie

Cate Blanchett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Unorthodox)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Mejor actor de miniserie

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comedy Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

Mejor actriz de reparto

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Mejor actor de reparto

John Boyega (Small Axe)

Brendan Gleeson (The Comedy Rule)

Dan Levy (Schitt's Creek)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (The Undoing)