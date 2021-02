Fue una auténtica bomba de la que todo el mundo habló: Jorge Javier Vázquez, primer tronista gay y VIP de Mujeres y hombres y viceversa. Se abrió el casting y fueron varios los seleccionados para enamorar al presentador.

Pero el primer día ya se truncó todo. El primer pretendiente, Alberto, confesó al principio del programa que tenía pareja y quería luchar por su amor fuera del programa. Su actitud molestó mucho a Jesús Vázquez, presentador del programa, y le expulsó de plató.

Jorge Javier Vázquez habla sobre el pretendiente "a la fuga" en 'Sábado Deluxe': "Lo pasé mal"

"Lo pasé un poco mal y me dio un poco de vergüenza. Pensé '¿yo ahora qué hago aquí con este señor?", dijo el presentador tras el visionado del vídeo de la confesión de su ex pretendiente en Sábado Deluxe. "Vino a decir que quería luchar fuera por su amor. Es que estuvieron hablando los responsables del programa un montón con él", dijo Jorge Javier, que no entiende por qué no lo dijo antes.

"Quería un minuto de gloria", dijo María Jiménez, invitada del programa. "Pero eso está muy feo, ¿no?", preguntó Jorge. "Más feos son ellos", contestó la cantante. Después de esto, el programa emitió una llamada con el pretendiente "a la fuga", así le apodaron, donde se disculpó de nuevo y preguntó a Jorge si fuera de cámaras le importaría conocerle.

