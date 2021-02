Además de tratar el avance de la pandemia por coronavirus con la mesa de expertos y epidemiólogos, y de los diferentes temas de actualidad con periodistas y tertulianos, La Sexta Noche llevó de invitados al líder político Íñigo Errejón, al actor Hugo Silva y al grupo Taburete.

El grupo Taburete encabezado por el hijo de Luis Bárcenas, Willy Bárcenas, y Antón Carreño trataron diferentes temas de actualidad en el programa como, por ejemplo, la encarcelación del rapero antifascista Pablo Hasél.

Willy Bárcenas (Taburete), en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél en 'La Sexta Noche'

"No veo sentido a que te metan en la cárcel por decir burradas", criticó Bárcenas ante la pregunta de Iñaki López en directo. "También por lo que he leído tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, enaltecimiento del terrorismo y al final lo de la corona es lo menos importante", señaló el hijo del ex tesorero del PP. "Hay que ver que ídolos construimos porque tampoco me parece que sea para hacer un Nelson Mandela de este señor", añadió Willy.

"Meter a alguien en la cárcel o condenarlo por lo que ha dicho no está bien", dijo Carreño, por su parte, aunque se mostró en contra de los disturbios. "No creemos que esa haya sido una protesta que tenga ningún tipo de sentido; no se puede estar alentando a la gente a que haga violencia o que mate a gente". "No me parece bien que un artista haga ese discurso porque influye a mucha gente. Puedes protestar de muchas maneras, pero no así", sentenció Antón, también del grupo Taburete.

