El paso del tiempo ha calmado las aguas, pero la explosión del volcán Rafael Amargo tras la polémica por su detención ha dejado secuelas en Telecinco: plantones, faltas de respeto y acusaciones del bailarín a la cadena que quiso darle voz y tirar de su polémica.

Uno de los programas que más sufrió esto fue Socialité, el formato presentado los sábados y domingos por la periodista y colaboradora María Patiño. El bailarín les dejó plantados cuando iba a presentar el programa, además de acusar a la colaboradora de "bicha" y de haber buscado "el malestar" de su padre

María Patiño y su decisión sobre la visita de Rafael Amargo al 'Deluxe': "Ha sido una decisión mía"

"Mañana no voy a estar en la entrevista. Ha sido una decisión mía", aclaró Patiño en el Deluxe, tras anunciar la visita del bailarín al plató de Telecinco para hablar de sus polémicas. "El motivo lo sabéis todos, no lo quiero contar y os agradezco que no lo hagáis público", prosiguió Patiño, tras confirmar su decisión de no acudir a entrevista.

"Va a asumir todo lo que ha dicho, te lo garantizo y cuando tenga que informar sobre un dato novedoso de él o de otro personaje, lo voy a hacer sin reparo", afirmó la colaboradora de la cadena. "Tienen un problema muy importante en casa y muy grave, que no lo quieran ver es su problema", dijo María sobre la familia en general. "Él va a asumir todo lo que ha dicho, te lo garantizo", sentenció la presentadora.

