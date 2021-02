Gonzalo Miró y Florentino Fernández nos están regalando divertidos momentos en Dos parejas y un destino. Ambos son grandes amigos y su participación en el programa aporta mucha frescura y diversión.

En la segunda entrega del programa, Florentino Fernández quiso rascar a Miró y preguntarle por su larga vida amorosa. Las palabras de su amigo no gustaron a Gonzalo, quien se decantó por no hablar sobre ciertos temas.

El silencio de Gonzalo Miró tras ser preguntado por su relación con Malú en 'Dos parejas y un destino'

"Llevo con mi mujer 22 años, casado y con un hijo, y tú eres un bandarra", dijo Flo. "Yo siempre he intentado mantener relaciones estables, otra cosa es que lo haya conseguido", reconoció Gonzalo, tras la indirecta de su amigo. "Tú estuviste con Malú, ¿no?", dijo Fernández ante la sorpresa de Gonzalo.

"¿Por qué personalizas? Relaciones y ya está", contestó Miró a su compañero de viajes por España en el programa de TVE. "Si tus planteamientos son esos no me extraña que no hayas tenido más relaciones en 20 años", soltó Flo. Tras este tenso momento, también le preguntó por su relación con Eugenia Martínez de Irujo, aunque de ella sí habló e incluso se atrevió a contar una anécdota de un viaje.

