Pablo Iglesias vuelve a estar en el centro de la polémica tras las palabras que le dedicó a Atresmedia y Mediaset. Volvió a dudar, junto a estas palabras, de si realmente existe normalidad democrática en nuestro país.

Estas palabras no sentaron nada bien a Alberto Caballero, el creador de La que se avecina y El Pueblo. El director de una de las comedias más vistas de la televisión no dudó en dedicarle un tweet y lanzarle unas duras palabras.

Alberto Caballero ('LQSA') ataca directamente a Pablo Iglesias por sus palabras hacia Atresmedia y Mediaset

"Los dueños de Atresmedia y de Mediaset tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno. ¿Es esto normalidad democrática?' A Pablo Iglesias ya le sabe a poco el cargo", empezó escribiendo Caballero, atacando al vicepresidente del Gobierno. "Ahora también quiere ser Rupert Murdoch. Chico, existiendo RTVE, canal ya tienes. ¿Qué más quieres?", dijo el creador de la comedia, acusando al político de meter mano en el ente público.

Pero esto no acabó aquí. Caballero respondió a un simpatizante de Pablo Iglesias que le defendió de sus palabras. "Lo de 'enviar sus mensajes a la población' me suena que también ha sucedido alguna vez a través de RTVE", repitió Alberto. "No hay cosa que le guste más a un partido que meterle mano al Ente Público. Esto también, como tú dices, lo sé perfectamente", sentenció, acusando directamente al vicepresidente de manipular desde RTVE.

