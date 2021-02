Conocimos a Fiama cuando aún era novia de Álex Bueno y entraron como pareja en la primera edición del reality estrella de Telecinco: La isla de las tentaciones. Pero su amor se rompió dentro del concurso y ambos acabaron cada uno por su lado.

Ahora la cadena emite la tercera edición del reality y Fiama, que está soltera, entró como tentadora vip en la casa de los chicos. El primer día ya consiguió seducir a Manuel, con quien se besó apasionadamente causando una discusión entre él y Jesús.

Álex Bueno contra su ex novia Fiama por su actitud en 'La isla de las tentaciones': "Hipócrita"

"Fiama ya ha conseguido lo que quería que era estar allí, se ha liado con Manuel, y sido llegar y besar el santo, como espectador te aplaudo pero es muy hipócrita", dijo su ex novio Álex en la tertulia sobre el reality que hacen en el Deluxe. "Llega mintiendo a la persona que tiene pareja al decirle 'yo no soy celosa'. Recordemos el manotazo que le pegó a mi tentadora en el minuto uno", prosiguió Bueno.

Álex también quiso opinar sobre Manuel, de quien dice que ha ido al reality a "reventar a su pareja". "Vitorea lo que hace por las noches, llegó a decir 'he salido por la puerta grande", reconoció Álex. La ex pareja de Fiama reconoció que su actitud besándose con un chico el primer día no le gustó nada, y menos aún después de haberse besado también con Stefany.

