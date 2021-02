Jorge Javier y su polémico dardo a Isabel Díaz Ayuso en el 'Deluxe': "Para adelgazar ahora quieren ir al Zendal"

Jorge Javier Vázquez, presentador del Deluxe, no dudó en arremeter en su programa contra Isabel Díaz Ayuso y el Hospital Zendal que tanta polémica está causando por sus deficiencias.

Tirando de humor, en medio de la entrevista a Massiel y a la vuelta de publicidad, el presentador quiso gastar una broma muy irónica para criticar las palabras de Ayuso sobre los boicots en el Zendal.

Lea también: Lo que Belén Esteban guarda en su teléfono móvil, su arma desde el 'Deluxe': "Como lo saque..."

El dardo de Jorge Javier a Díaz Ayuso en el 'Deluxe': "Para adelgazar ahora quieren ir al Zendal"

"Estoy muy orgulloso de pertenecer a una empresa en la que el equipo técnico no se lleva a casa cámaras, ni micrófonos ni mobiliario", dijo Jorge, dejando asombrada a la directora del programa, que no entendía nada. "Hoy estaba paseando por Madrid y me he encontrado a una persona por el centro con pintas de izquierda que vendía cloroformo para fiestas ilegales y lo había robado del Hospital Zendal", continuó Jorge Javier, dejando a los colaboradores sin palabras.

La directora del Deluxe se mostró bastante molesta y el catalán tuvo que aclarar que se trataba de una broma. "¿Te lo estás creyendo? Pero hija mía, ¿cómo va a ser verdad?", espetó Jorge. "Te lo digo porque Isabel Díaz Ayuso dijo el otro día en la Asamblea de Madrid que hay sanitarios que roban cosas del Zendal para boicotearlo. ¡Que dijo que había sanitarios que robaban que se llevaban enchufes!", aclaró el presentador su broma. "Te digo una cosa, la gente antes quería iba a Supervivientes para adelgazar y ahora quieren ir al Zendal", bromeó de nuevo.

Lea también: El desagradable gesto de Rafa Mora con Gustavo González: obligado a pedir perdón en el 'Deluxe'

Los colaboradores, contra Jorge Javier y su broma

Antonio Rossi no compartió las palabras de Jorge sobre Díaz Ayuso e incluso le corrigió. "Lo que deben hacer es abrir una investigación y pillar a los ladrones, ¡si hay cámaras!", decía Jorge. "En eso están", le respondió Rossi. Pero no era el único, Paloma García Pelayo mostró tan solo con su cara disconformidad con el presentador en ese asunto. "Creo que hay gente que lo está pasando muy mal y hay cosas que no hacen ninguna gracia", le advirtió Paloma, muy seria.

"¿Y tú crees que a los sanitarios les hace gracia que les acusen de robar?", le respondió el presentador. Finalmente y para zanjar el tema, Jorge Javier quiso dar su opinión sobre este asunto y dejar clara su posición. "Tenemos a una presidenta que está acusando a la gente de robar y de boicotear. Eso no tiene ninguna gracia y nos lo estamos tragando", sentenció.