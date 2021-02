Pase de oro conjunto del jurado en 'Got Talent': así ha interpretado Elsa 'Padre Nuestro'

El pase de oro conjunto en Got Talent es algo realmente emocionante. Los tres miembros del jurado, formado en esta edición por Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, deben unir fuerzas y ponerse de acuerdo en una única actuación.

No ha sido hasta las quintas audiciones del programa cuando los tres pulsaban el botón dorado situado en el medio de la mesa del jurado para darle un pase directo a la semifinal del programa a Elsa, cuyo sueño es dedicarse a la música.

Así ha sido la actuación de Elsa, la concursante que se ha llevado el pase de oro conjunto en 'Got Talent'

Elsa se presentó a Got Talent como "una chica de Badajoz que viene a cantar". Antes de salir al escenario, Santi Millán tranquilizaba a la cantante sin saber lo que iba a ocurrir ante el teatro donde se graba el programa. Elsa interpretó el tema Padre Nuestro, emocionando al jurado, sobre todo a Edurne, que acabó llorando. "Qué preciosidad, qué delicadeza, qué gusto al cantar. Lo que transmites con la canción es preciosidad", dijo Edurne, muy emocionada.

"Cuando estás en el jurado hay muy poco de actuación, acaba y hay veces que no sabes qué decir. Hay otras veces que sobran las palabras, no haría falta decir nada", confesó Dani Martínez, impresionado tras la actuación. Elsa se emocionó tras el gran aplauso del público. "Estas lágrimas son de felicidad, no de tristeza", reconoció la concursante. "Te voy a decir una cosa, y tenía ganas de decirlo: Hoy aquí empieza Got Talent, gracias a ti", dijo Risto Mejide, encantado por la voz de Elsa.

Pase de oro conjunto del jurado para Elsa

Tras las valoraciones, Edurne era la primera en poner su mano sobre el pulsador dorado y mirar a sus compañeros para ver si la seguían. Junto a Edurne, Risto y Dani también colocaron sus manos y concedieron el pase de oro conjunto del jurado a la joven Elsa y su Padre Nuestro. "Esto va por mis padres, por mi hermana, que siempre vienen allá donde voy", dijo Elsa, muy agradecida. "Me emociona, tener una familia que te apoya no lo tiene todo el mundo", dijo Edurne.