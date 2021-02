Tenso enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val en 'El Desafío': "El peor playback que he visto"

Antena 3 emitió este viernes una nueva entrega de su actual concurso de retos: El Desafío. El formato, presentado por Roberto Leal, cuenta con David Bustamante, Ana Peleteiro, Kira Miró o Jorge Brazález entre sus concursantes.

La ruleta de los desafíos otorgó a Ágatha Ruiz de la Prada, concursante del formato, el reto de realizar una coreografía como la de la película La La Land. El escenario del plató se llenó de bailarines, colores, coches... Pero Ágatha no consiguió persuadir a los miembros del jurado.

El enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val en 'El Desafío'

"Me he quedado sin palabras. No es necesario bailar bien, pero aunque hayan dicho tus compañeros que te has esforzado, lo suyo es que tuvieras aprendido algo de la canción, un algo. Independientemente de saber moverse bien o no", dijo Juan del Val, tras la actuación de la diseñadora. "Creo que el número, siendo tan divertido, era francamente muy muy mejorable", espetó el escritor. Pero a Ágatha no le gustaron las palabras del marido de Nuria Roca y no se cortó a la hora de contestarle. "No le ha gustado, bueno, es que no es lo mío. Es una letra muy difícil y se traba muchísimo", reprochó de la Prada.

"Me ha gustado mucho porque me lo he tomado como si fuera una comedia, pero creo que es el peor playback que he visto en toda mi vida. Es que no has dado ni una y movías la boca cuando te apetecía. Eras como un ventrílocuo malo", dijo Santiago Segura, atacando a la concursante. "Puedo estar de acuerdo", dijo Ágatha, aceptando las críticas. "Hay millones de personas que están viendo esto y no les podemos decir que esto ha estado bien. Es que ha sido todo lo contrario", continuó Juan del Val.

Tras las críticas a la concursante y su coreografía, el jurado del programa otorgó 4 puntos a Ágatha, una puntuación bajísima. "Yo lo siento, he querido 'agathizar' la prueba y hacer un poco una comedia porque la canción era imposible que me la aprendiera. Yo hubiera mirado la estética general y bueno a Juan como no le gusta mi ropa... Yo no pretendía vocalizar", se excusó la diseñadora. "No interpretes lo que yo no digo. Tu ropa y tú me encantáis", sentenció del Val.

