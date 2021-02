Àlex Casademunt ('OT 1') se molesta con David Bustamante por renovar 'Dos hombres y un destino' sin él

La tensión entre los concursantes de Operación Triunfo 1 es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado tras las diversas polémicas que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Ya son 20 años los que ha cumplido el formato y se oyen campanas de celebración según los comentarios de Tinet Rubira en redes sociales, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

La canción Dos hombres y un destino, interpretada en la primera edición del formato de Gest Music por Bustamante y Casademunt, fue uno de los temas más escuchados de la edición y que traspasó fronteras sonando en todo el mundo.

El pasado 28 de enero, la cuenta de Universal Music Spain compartía un fragmento de la renovada canción interpretada por Bustamante para celebrar sus 20 años de carrera en la música. "A pocas horas de escuchar la renovada versión de #DosHombresYUnDestino de Bustamante por motivo de sus 20 años de carrera ¿Quién quiere escucharla?", escribieron en la cuenta de Universal.

Pero la polémica llega de la mano de su compañero de canción en OT, Àlex Casademunt, que cuando vio que David iba a rehacer la canción él solo y sin avisarle, no dudo en escribir un mensaje en redes sociales. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos", escribió el ex triunfito, lanzando un dardo a Bustamante.

