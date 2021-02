Los compañeros de Jordi Sánchez (Antonio Recio) en 'La que se avecina' le mandan ánimos por su ingreso

El pasado sábado 6 de febrero saltó la terrible noticia de que el actor Jordi Sánchez, que interpreta el papel de Antonio Recio en La que se avecina, se encontraba ingresado en la UCI tras haberse contagiado de coronavirus.

La noticia saltó a todos los medios y fue comentada en redes sociales. Por ello, sus compañeros de reparto en la comedia televisiva no dudaron en enviarle públicamente ánimos y su apoyo para su pronta recuperación e incorporación a sus proyectos.

El reparto de 'La que se avecina' envía ánimos a Jordi Sánchez (Antonio Recio) tras su ingreso en la UCI por covid

"Desconozco quién filtra estas mierdas, y me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista", dijo uno de los creadores de la conocida serie, Alberto Caballero, en su cuenta de Twitter, criticando la filtración de la noticia.

Desconozco quién filtra estas mierdas, y me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista. — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 6, 2021

"Putovirus, ahora sí q te has pasado. Con Jordi no se juega. Con él NO. Has ido a por una de las personas más bonitas de este planeta y sólo te deseo una desaparición rápida y permanente, hijodeputa. Que sepas que él va a poder contigo. Tienes los días contados", dijo la hermana de Alberto, Laura Caballero, creadora también de La que se avecina.

Putovirus, ahora sí q te has pasado. Con @jordi_sz_actor no se juega. Con él NO. Has ido a por una de las personas más bonitas de este planeta y sólo te deseo una desaparición rápida y permanente, hijodeputa. Que sepas que él va a poder contigo. Tienes los días contados. — Laura Caballero (@LauraCaballero_) February 6, 2021

La cuenta oficial de la comedia de Mediaset también se pronunció en nombre de todo el equipo. "Mucho ánimo y mucha fuerza a Jordi y a toda su familia. ¡Te mandamos todo el amor del mundo! ¡Recupérate pronto!", escribieron en Twitter.

Mucho ánimo y mucha fuerza a @jordi_sz_actor y a toda su familia ????



¡Te mandamos todo el amor del mundo! ¡Recupérate pronto! ?????? #LQSA https://t.co/7w4mCdbn8z — La que se avecina (@la_queseavecina) February 6, 2021

"Todos los besos y fuerza del mundo amigo, deseando abrazarte fuerte pronto. T'estime", le escribió Víctor Palmero, que actúa como Alba, hijo de Antonio, el papel que interpreta Jordi, en la serie. El actor acompañó el texto junto a una cariñosa fotografía de ambos.

Todos los besos y fuerza del mundo amigo, deseando abrazarte fuerte pronto. T'estime ?????????????????????????? pic.twitter.com/axhl6usDUQ — Victor Palmero (@victor_palmero) February 6, 2021

"Como bien dice Alberto Caballero, con un mayorista no hay quien pueda. Mucha fuerza y pronta recuperación querido Jordi". Estas fueron las palabras de Luis Merlo, Bruno Quiroga en La que se avecina.

El hijo pequeño de Amador y Maite en la serie, interpretado por Álvaro Giraldo, compartió una instantánea de los 3 hermanos en Instagram junto a Jordi. "Mucha Fuerza Jordi, eres Grande y te esperamos para que sigas haciéndonos reír como tú sabes #animo #fuerzacampeon", escribió el joven.

"Vamos Jordi bonito. Ánimo querido amigo", fueron las palabras de Fernando Tejero, que también compartió una fotografía en Instagram con Jordi, entre risas y complicidad.

Amador en la serie, Pablo Chiapella, compartió una imagen del actor muy sonriente y feliz. "Fuerza ma?xima para mi amigo y compan?ero de batallas", dijo el actor enviando su apoyo a su compañero.

Finalmente, Paz Padilla, que interpreta a La Chusa en la comedia televisiva, compartió en Instagram una imagen de ella junto a Jordi y Eva Isanta (Maite Figueroa) en el rodaje de la serie. "Por favor!!!! Mucha fuerza!!! Te quieroooo!!!", dijo la actriz y presentadora.