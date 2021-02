Eran varias las semanas que Diego Arrabal no pisaba el plató de Viva la vida. El propio programa lo explicó: el paparazzi se había contagiado de coronavirus y debía seguir una estricta cuarentena hasta su recuperación.

El asunto se agravó y Arrabal tuvo que ingresar en el hospital por coronavirus y su programa tuvo un bonito gesto con el paparazzi mandándole un emotivo mensaje en directo. Finalmente, ya recuperado, Diego Arrabal pudo regresar este sábado a plató y contar su dura experiencia hospitalizado.

Diego Arrabal vuelve a 'Viva la vida' tras su hospitalización por coronavirus y cuenta su dura experiencia

"El plató no se hace fácil", dijo Arrabal en su llegada a plató para charlar con Emma sobre su experiencia con coronavirus. "Quiero darle las gracias a todos. Ni en mis mejores sueños podría imaginar tantísimos mensajes de personas que conozco, de algunos que llevaba tiempo sin tener contacto e incluso personas que no conozco, a través de las redes sociales", expresó el paparazzi.

Arrabal quiso contar su experiencia en el hospital para intentar concienciar a la audiencia. "Yo me infecto, mi mujer también, y la primera semana ella tiene dos días mal y yo estoy fenomenal, sin nada de fiebre. Pensé que todo iba a ser así. A la semana empieza a subirme la fiebre, 39, 40, y no había manera de quitarlo. Una noche me fui a urgencias. Me hacen una placa y una analítica, que es lo que a lo doctores preocupa, por ello me ingresan en urgencias", explicó Diego. "Empecé a no respirar bien, pero no sabía si era del susto", prosiguió.

"Soy muy cabezón y me culpaba por no haber cumplido bien las normas porque si las cumples, evitas el contagio. No lo hice bien y nos contagiamos cuatro compañeros", confesó Diego, admitiendo su culpa. "Te conviertes en la persona más chica del mundo, todo te parece un mundo. El primer mensaje de mi hijo para mí fue todo", sentenció el colaborador al ver peligrar su vida.

