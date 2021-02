Tensión en 'La Sexta Noche' por la fuga de youtubers a Andorra: Roma Gallardo, contra los colaboradores

Tras la mesa de expertos médicos y epidemiólogos que acuden cada sábado para abrir La Sexta Noche, los que ocuparon los famosos sillones rojos del programa fueron los periodistas y tertulianos para comentar la actualidad: desde Bárcenas hasta la fuga de youtubers a Andorra.

Para este segundo tema tan polémico, el programa invitó a Roma Gallardo, youtuber residente en España, para debatir junto a los tertulianos la mudanza de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos.

Angélica Rubio, contra Roma Gallardo en 'La Sexta Noche': "Demagogias y tonterías las justas"

"En España no hay democracia, sino que lo que hay una oligarquía", dijo el youtuber Roma Gallardo, insinuando la falta de democracia en la que está sumida España. Estas palabras no sentaron nada bien a Angélica Rubio, directora de elplural.com, que saltó contra este creador de contenidos en Youtube. "Cuestionar que en España no hay democracia no se sostiene, no hay ningún dato que lo sostenga", respondió la periodista.

"Este encantador youtuber puede preguntar a sus mayores en Asturias la diferencia entre dictadura y democracia. Demagogias y tonterías las justas, sea periodista youtuber, periodista o político. Aunque seas un youtuber muy moderno, hay cosas que no se pueden decir. Y la democracia en España pasa cualquier prueba", prosiguió Rubio, muy cabreada con las palabras sin base común del youtuber.

La periodista defendió la libertad de que cada uno viva donde quiera, ahora bien, "aquel que se vaya a vivir a Andorra para pagar menos impuestos que vaya al hospital a Andorra y a la Universidad de Andorra", objetó. "No vaya a ser que tengan una enfermedad grave, dios no lo quiera, y a un hospital español porque lo que cuesta un paciente covid no cae del cielo, eso sale de lo que contribuimos todos como sociedad y yo estoy muy orgullosa de que las pensiones se paguen gracias a lo que contribuimos todos", dijo Angélica.

Roma Gallardo se enzarza con Gonzalo Bernardos: "Eres un firme partidario de Vox"

"Lo primero que creo que tienes que hacer es ser sincero y decir que eres un listillo y un egoísta y que te ganas la vida muy bien y no quieres compartir ese dinero con el valle minero donde naciste", le espetó Bernardos al youtuber. "Yo pago todos mis impuestos. Estamos en la televisión. No me falte usted al respeto. Está usted haciendo el ridículo. Me está llamando egoísta y pago trimestralmente más que él en un año", respondió Gallardo, aclarando que él no vive en Andorra y paga en España.

"Cuando uno se marcha de España a Andorra no lo hace para encontrar nuevos amigos. Tiene que decir que es un listillo y que intenta pagar lo mínimo", dijo Gonzalo, refiriéndose a las declaraciones de El Rubius. "Te recuerdo que en lo que más gasta España es en prestaciones sociales, pensiones y sanidad. Yo, por muchos impuestos que pago, jamás serán suficientes para agradecer lo que el sistema público ha hecho por mí", sentenció el youtuber.

