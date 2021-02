Belén Esteban responde a la carta de Mª José Campanario en 'Sábado Deluxe': "Estás obsesionada conmigo"

Fue en una de las pausas de Sálvame. Una reportera de Socialité se acercó al pasillo donde los colaboradores descansan en la publicidad y le leyó a Belén Esteban la carta que Mª José Campanario le escribió en su cuenta de Facebook publicada a las 4 y media de la mañana.

Belén no quiso responder y meterse en el ajo, pero no tardó en adelantar lo que veríamos este sábado. A pesar de ello, la colaboradora aguantó hasta el sábado por la noche para responder a las duras palabras que la mujer de su ex pareja le dedicó indirectamente y bajo el nombre de "caperucita".

Lea también: El duro ataque de Kiko Hernández a Campanario: "Has vendido tu enfermedad, mentiste al juez"

Belén Esteban responde a Mª José Campanario: "Espero que te cures de la maldad que tienes"

Una Belén completamente sola en el centro del plató de Sábado Deluxe con un atril se comió un buen rato de programa pegando a todo un país frente a la televisión. "Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida", respondió Belén a las palabras que dedicó a Andrea, su hija. "He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su vida, así que tú ni le nombres", prosiguió la colaboradora.

Belén no tiene miedo y hasta pidió a Mª José que la demandara si se atrevía. "Estoy harta de tus amenazas pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre", exclamó la Esteban, muy enfadada con la situación.

Belén advierte a Mª José y Jesulín de Ubrique: "Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal"

Belén no pudo callarse y estalló aún más contra la pareja formada por Campanario y Jesulín de Ubrique. "Dedicada a mi familia estoy. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. ¿Veinte años hablando de mi vida? Sí. ¿Qué has estado haciendo tú, que te he visto en el HOLA? Vale ya. Escribe lo que quieras pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio... (de Andreíta)".

"Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo", advirtió la de Paracuellos, enfadada por la carta publicada en Facebook. "Sé clara, ¿qué quieres decir? Estás obsesionada conmigo", sentenció Belén.

Lea también: Belén Esteban estalla por las vacunas: "Parece esto Eurovisión, siempre vamos los últimos"

si quieres la tercera guerra mundial y tienes armas tira pa'lante, que yo tengo un arsenal pic.twitter.com/iS4Q6WGnXD — peri (@T5Comento) February 6, 2021

no te voy a insultar, pero lerd* tú pic.twitter.com/ipxXNywsWM — peri (@T5Comento) February 6, 2021