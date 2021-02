La guerra entre Belén Esteban y María José Campanario jamás ha cesado desde sus inicios. Con la hija de la colaboradora y Jesulín de Ubrique en medio, ambas no han cesado nunca su rivalidad y se lanzan continuos mensajes.

Socialité mostró a Belén en una pausa de Sálvame unos mensajes que Mª José dedicó a la ex pareja de su marido a través de redes sociales, donde últimamente está muy activa publicando indirectas hacia la Esteban. Estos mensajes han causado la furia de Belén, que ha respondido a la Campanario en directo.

Belén Esteban estalla contra Mª José Campanario: "Se puede liar la III Guerra Mundial"

"Calla la boca porque se puede liar la III Guerra Mundial. La gente es libre de hacer lo que le dé la gana, pero que no me provoquen para que salte. Luego la familia de ella se cree que la que habla soy yo y es ella la que está escribiendo cositas. Han venido mis compañeros de Socialité en una publicidad para enseñarme las cosas que ha puesto. ¡Ya está bien!", estalló Belén en directo tras leer los mensajes que le había dedicado Mª José.

"Yo estoy callada y no digo nada. Que ella esté quietecita, que luego su marido se cree que la que habla soy yo. Las culpas luego siempre van para la misma porque otras tiran la piedra y esconden la mano. ¡Así que ya! No quiero hablar de esto porque yo a este señora ni la sigo nada, y no quiero destripar el trabajo de mis compañeros del programa de mañana", dijo la colaboradora, muy cabreada por este hecho.

Belén Esteban responde en directo en 'Sálvame': "Me callo por lo que me tengo que callar"

"No voy a decir nada más que luego me echan a mí las culpas de todo, pero llega un momento en que no puedo más. Me callo por lo que me tengo que callar. Pero ya llega un momento que de tanto ir el cántaro a la fuente se va a romper. Lo que ha escrito va por mí, claro que sí", prosiguió la Esteban, dejando ver lo que hoy iba a emitir Socialité.

"Yo he hablado durante mucho tiempo, sí, de mi vida, que no era la tuya. Venga, que pases un buen fin de semana, cariño", dijo mirando a cámara. "¡Qué pesada, colega! Lo que me da rabia es que luego su marido va a casa y dice que soy yo la que llevo hablando de ellos 20 años, ¡ni que ella fuera la muda!", sentenció.