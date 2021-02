Anabel Pantoja confiesa su ideología política en 'Sálvame': "Era monárquica, pero ya no. Ahora soy de..."

Sálvame es un formato fresco y divertido que consigue enganchar a la audiencia 12 años después de su primera emisión en Mediaset. La idea de un programa que se va improvisando, a pesar de llevar una escaleta obviamente, parece ser el truco del formato más conocido de Telecinco.

La pasada semana, Jorge Javier consiguió que Anabel Pantoja confesara su ideología política en directo delante de toda la audiencia. Ya no solo habló sobre la monarquía, si no que la sobrina de la tonadillera se mojó y desveló quién es su líder favorito.

Anabel Pantoja confiesa a quién votó en las elecciones en 'Sálvame': "Yo soy de Pedro Sánchez"

"Me gustaría que mis compañeros me escucharán y me dejarán terminar las frases en otros temas, no solo en los de mi tía", confesó la sobrina de la tonadillera. Tras ser preguntada por el emérito, Anabel lo tuvo claro. "No voy a hablar de asuntos fiscales y esas cosas que no las entiendo, pero sí dar mi opinión", dijo Pantoja. "Me parece una canallada. Me pareció fatal estando aquí con el problema que estaba en España", contó Anabel.

Jorge también quiso saber si era partidaria de la monarquía. "Yo era, ya no lo soy porque ya no creo en eso", contestó. La colaboradora del programa quiso aclarar abiertamente y sin miedo alguno que su líder político favorito era Pedro Sánchez y que vota al PSOE. "Ahora soy de Pedro Sánchez. Quiero que haya un presidente y que nos lleve a lo mejor para todos, tanto para la gente que es humilde como para la gente que tiene dinero, que estemos todos iguales dentro de lo que cabe", dijo abiertamente Anabel.

