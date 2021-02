Los Pistoleros del Eclipse ('Callejeros') reaparecen en TikTok después de 12 años

Callejeros es un programa difícil de olvidar. El formato de Cuatro nos ha dejado momentazos míticos que se han convertido en historia de la televisión. ¿Quién no recuerda a los jóvenes que la montaron en un control policial en Alicante.

Gabri y Tomate son recordados por su aparición en el programa de Cuatro hace 9 años aproximadamente. Ahora, 12 años después de su éxito en Callejeros, ambos han reaparecido en la red social del momento: TikTok.

Gabri y Tomate (Los Pistoleros del Eclipse en 'Callejeros') reaparecen en TikTok 12 años después

"Eh, ¿queréis que saquemos la pistola? Tomate, ¿para qué se saca la pistola?", dijo Gabri delante de las cámaras de Callejeros. "La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela", contestó Tomate. "Si la saco, por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes o no?".

Esta conversación fue la que convirtió a los Pistoleros del Eclipse en conocidos por su aparición televisiva. 12 años después de esta escena, Tomate se ha abierto una cuenta en la red social más relevante del momento: TikTok. Ambos han grabado un vídeo imitando la escena con la Guardia Civil.

