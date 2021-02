La pandemia por coronavirus que empezó en marzo en España dejó un panorama muy diferente al que estábamos acostumbrados en nuestro país. Las mascarillas se volvieron obligatorias y no llevarla supone un hecho, además de insalubre, pernicioso en la sociedad.

Los presentadores de televisión nos han acostumbrado a verles sin mascarilla durante su trabajo en los platós. Muchas personas se preguntan el por qué e incluso critican este hecho.

¿Por qué los presentadores de televisión no llevan mascarilla? 'La Hora de la 1' lo explica

"Hay gente que nos dice que deberíamos llevar mascarilla por ejemplaridad y por seguridad. Pero es que, llevarla no es del todo compatible con el mundo de la televisión", explicó Mónica López mientras se tapaba la boca con las manos, mostrando la falta de comunicación que existe sin la boca a la vista.

¿Es legal que los periodistas no lleven mascarilla en los platós a la hora de comunicar para los espectadores? Déborah García (Déborah Ciencia) entró en directo en La Hora de la 1 para hablar sobre este hecho. "La normativa exime a algunas actividades profesionales porque son incompatibles con el uso de mascarilla. Pensemos en los actores o en un músico de viento. No pueden usar mascarilla", contó la divulgadora científica.

"Si me tapo la boca pierdo la mitad de mi comunicación no verbal", prosiguió Déborah. "Y hay muchos micrófonos que son incompatibles con el uso de mascarilla", confesó. "Aunque no se vea desde casa, los platós de televisión son muy grandes. Tienen techos de 10 metros o así. Son espacios muy grandes [...] Están muy bien ventilados y es prácticamente igual que trabajar en el exterior", contó la entrevistada. Por ello, los presentadores y periodistas trabajan sin mascarilla delante de cámaras, aunque detrás o cuando se apagan la lleven puesta.

