La pandemia ha dejado un panorama político en nuestro país mucho más fragmentado de lo que ya estaba. Los políticos han optado por pasarse la patata caliente de unos a otros excusándose frente a los ataques de los demás.

La cesión de competencias a las comunidades autónomas ha agravado este hecho y cada comunidad tienen unas medidas muy diferentes entre sí, factor que causa bastante confusión entre la población. Joaquín Prat se plantó en Cuatro al día, rindiéndose frente a la batería de diferentes medidas de los líderes políticos.

Joaquín Prat explota contra los políticos: "No les voy a decir más que no hay que relajarse frente a la covid"

"Les prometo que yo ya no les voy a decir nunca más que no hay que relajarse frente al covid. Que son 4 comensales, 4; que son 6, pues 6. Nosotros hacemos lo que nos dicen los políticos y las autoridades de nuestro país y punto", criticó el presentador en su programa. "Que no nos digan que no nos relajemos porque nosotros hacemos lo que ustedes nos dejan hacer para que luego nos echen la bronca por hacer precisamente lo que ustedes nos han dejado hacer", prosiguió Prat, muy indignado.

"A mí me parecen muy bien las restricciones, pero que luego no nos digan a nosotros que no nos relajemos", dijo el presentador refiriéndose a los diferentes líderes políticos de nuestro país. "Esto lleva siendo así un año. Un año descargando en los ciudadanos la responsabilidad que no han querido asumir", sentenció Joaquín enfadado ante las diferentes medidas que se van tomando en estos tiempos de pandemia tan complicados.

