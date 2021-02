Jorge Brazález gana el cuarto programa de 'El Desafío' con su antorcha humana gracias a Juan del Val

Este viernes, Antena 3 emitió el cuarto programa de El Desafío, el concurso de retos creado por la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador. En esta nueva entrega se repetían muchas pruebas y otras eran completamente nuevas y algunas incluso peligrosas.

Ana Peleteiro se enfrentaba a la apnea, Kira Miró tenía que abrir botellines con un toro hidráulico y Jorge Brazález sorprendió a todo el plató con su peligroso reto: la antorcha humana. El joven debía atravesar unas puertas mientras su cuerpo estaba envuelto en llamas de fuego.

Jorge Brazález, ganador de 'El Desafío' con su antorcha humana: Juan del Val pulsa el botón de la injusticia

Tras el riesgo que corrió Jorge Brazález en "la antorcha humana", su reto semanal en El Desafío, su siguiente prueba era ser valorado por el jurado del programa y ser puntuado. Tamara Falcó y Juan del Val no dudaron en darle el 10 a Brazález tras incendiarse en fuego durante unos segundos, pero Santiago Segura le otorgó el 1, la puntuación más baja. "Os lo voy a explicar. Ha sido una noche complicada y luego estas criaturas (Juan y Tamara) ven fuego y dicen 'Oh, dios mío lo que está haciendo'. Yo llevo 20 años en cine y me he quemado hasta un brazo", explicó Santiago Segura, justificando su baja puntuación.

"Yo no acepto el 1", dijo Juan del Val tras las palabras de Santiago Segura. El escritor se levantó de su silla y tras romper el cristal que lo protege, presionó el botón de la injusticia otorgando 5 puntos extra a Jorge Brazález y su antorcha humana. Con esta subida, Jorge se coronó como ganador del cuarto programa de El Desafío.

