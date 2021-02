Edurne y Risto dan su pase de oro en 'Got Talent': así es Yao, el chino "ilegal" que practica el mentalismo

El pasado viernes, Telecinco emitió una nueva entrega de Got Talent repleta de talento. El formato de Fremantle consiguió superar de nuevo a su principal rival: El Desafío, en Antena 3. A pesar de su victoria, el programa presentado por Santi Millán sufrió una bajada respeto a la semana anterior.

En las cuartas audiciones del programa se dio a conocer Yao, un joven chino de 27 años que tuvo que huir junto a su familia por la norma de los primogénitos, es decir, solo es legal tener un hijo por pareja. Yao llegó a España para sorprender con su mentalismo y convertirse en un gran mago.

Yao, un joven chino, consigue el pase de oro de Edurne y Risto en 'Got Talent' con su mentalismo

Acompañado por Javier, campeón del mundo de mentalismo, Yao llegó a Got Talent para demostrar su gran talento y dar a conocer su dura historia de superación. "Yao llega a España de mi mano porque en su país no puede cumplir su sueño. No puede ser mago", explicó Javier, su mentor. "En mi país nacer segundo es ilegal. Mi familia incumplió la ley y hoy demuestro que el segundo puede ser el número uno", explicó Yao en su presentación al jurado.

El joven chino consiguió sorprender al jurado con su increíble truco de magia con un gran toque de humor incluido. Yao consiguió adivinar la carta de Edurne y la postal que escogió Risto, con un vídeo donde su familia mostraba un cartel que mencionaba "Nueva York", la ciudad que Risto eligió. "En ocasiones es muy fácil ver el truco. Hay momentos, como este, en los que hay que rendirse. Me he quedado sin argumentos", dijo Risto en la valoración a Yao.

Tras las valoraciones de los tres jueces, Edurne y Risto pulsaron el botón de oro, otorgando al joven chino el pase de oro conjunto de los dos miembros del jurado. "Muchas gracias", gritó Yao, muy emocionado y sin poder articular palabra.

