Ana Obregón carga duramente contra el Gobierno: "La medallita que se han colgado con los presupuestos"

La muerte de Aless Lequio el pasado mes de mayo dejó a España sumergida en un luto del que todos se hicieron eco. Todos los programas de televisión cubrieron esta trágica noticia y enviaron a su madre, Ana Obregón, mensajes positivos y de esperanza para superar este terrible episodio en su vida.

El pasado 4 de enero se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer y Ana quiso manifestar su postura sobre el tratamiento de esta enfermedad en España a raíz del fallecimiento de su hijo por el cáncer. La presentadora de las Campanadas en TVE aprovechó este día y lanzó una petición al Gobierno que no pasó desapercibida.

Ana Obregón da la cara por las víctimas del cáncer y carga contra el Gobierno

"Hoy es el día mundial contra el cáncer. Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO", dijo Obregón al principio de su publicación en Instagram, muy molesta con este hecho. "La investigación salva vidas. España es uno de los países que menos dinero invierto en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares", criticó la actriz.

Ana recordó a sus seguidores que "en el 2020 murieron 200.000 personas de cáncer en España y 48.000 por la pandemia. El cáncer mata al año 9,8 millones de personas en el mundo frente a los 2 millones de la pandemia. El cáncer es la enfermedad silenciosa". Obregón agradece que se haya invertido en la vacuna, pero aclara que no se hace en la investigación del cáncer "porque no afecta a la economía del país. Da igual que mueran 300 personas de cáncer cada día en España, no hay que cerrar empresas, ni hoteles, ni restaurantes...".

"La medallita que se ha colgado el gobierno por aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España", criticó duramente contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. "Digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo. Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa", sentenció Ana, intentando dar voz a esta mínima inversión en la investigación del cáncer.

