Carlos Latre desvela en 'Liarla pardo' qué ponía en la carta que le envió Carmen Calvo tras imitarla

Este domingo, la periodista Cristina Pardo entrevistó al humorista y actor Carlos Latre en su programa semanal en La Sexta, Liarla pardo. El imitador de famosos confesó que la gran mayoría se tomaban muy bien las imitaciones en los programas de televisión.

También comentó que Almeida incluso se llegó a quejar porque jamás le imitaba y que solamente lo hacía con los miembros del Gobierno. Latre confesó que tras imitar a la vicepresidenta Carmen Calvo, le llegó una carta del Ministerio de Presidencia firmada por ella.

"Carmen Calvo me envió una carta desde el Ministerio de Presidencia diciéndome que le había gustado mucho y que era muy necesario el humor en estos tiempos y en la político", desveló Carlos, ante la sorpresa de Cristina Pardo. "Me lo agradeció tremendamente", contó.

"Ábalos también lo hizo a través de las redes sociales. Dijo: 'Me ha parecido ver que estaba en El Hormiguero o no'. Entró al trapo", relató Latre, refiriéndose a cuando imitó a José Luis Ábalos en el polémico Delcy Gate. El humorista también contó que nunca nadie se ha molestado por haber sido imitado por Latre. "Nadie se ha molestado nunca. Es más, mucha gente me dice que se sorprende al ver cosas que no sabía de él mismo", sentenció Latre.

