Kiko Rivera y Belén Esteban se enzarzan por Isabel Pantoja: "¡Estoy harto de que intentes justificarla!"

Kiko Rivera volvió a sentarse este domingo en el plató del Deluxe para hablar sobre el actual y tenso conflicto con su madre, Isabel Pantoja. Además de aportar más detalles sobre esta guerra, el DJ desveló en Telecinco la posibilidad de vender su parte de Cantora.

Pero nada más lejos de la realidad, Kiko Rivera explotó contra Belén Esteban cuando ella intentaba defender, en cierta manera, a Isabel Pantoja. Kiko criticó que su madre no fuese a recogerle al colegio, asunto que Belén entendió y explicó que ella tampoco podía por trabajo.

Kiko Rivera explota contra Belén Esteban y se enzarzan en una discusión por Isabel Pantoja en el Deluxe

"¡Empiezo a estar harto de que intentes justificar a mi madre!", espetó Kiko a Belén, ante las varias justificaciones a Isabel. "Yo lo que tampoco voy a hacer es aplaudirte todo lo que digas", reprochó la Esteban, harta de que todo el mundo se posicionase con Kiko. "Yo lo único que espero es que en el futuro lo arregléis porque una madre es una madre", dijo Belén. Pero Kiko quiso explicar que su madre también formaba parte de esa guerra, pero lo hacía todo por detrás. "Mi madre también ha hecho público este conflicto, pero lo ha hecho por detrás", explicó el DJ.

"Si tanto quieres a mi madre llévatela 15 días... Te quiero mucho pero ya empiezo a estar cansado de que justifiques a mi madre. Tú tienes a tu madre, pero yo no tengo a la mía", confesó. Kiko no entendió por qué Belén pensaba solo en Isabel y no en él, que también ha sufrido mucho. "Si piensas que cómo se sentirá ella como madre, ¿cómo me siento yo como hijo? Yo ya sé cómo es mi madre. Me he enterado tarde y por papeles y gestos que ha tenido hacia mí, a mí nadie va a venir a decirme cómo es mi madre", dijo muy indignado.