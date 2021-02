Emma García explota contra Carmen Borrego en 'Viva la vida': "Me toca las narices"

El pasado domingo, Carmen Borrego se sentó en el plató de Viva la vida para responder a las palabras de Terelu Campos en el mismo programa, donde confesó estar molesta tras las declaraciones de Carmen en una revista.

Pero Carmen no lo puso nada fácil y se mostró en una actitud muy irritable a la hora de que Emma García moderase el debate entre la menor de las Campos y todos los colaboradores, que querían preguntarle sobre el asunto.

Carmen Borrego, responde

"Terelu no sabe lo que dicen de mí, no estoy reclamándole que me defienda, respeto que no opine, estoy de acuerdo en que su silencio me puede beneficiar", comentó la colaboradora del programa, refiriéndose a los ataques por ser mala madre, perder la custodia de sus hijos o no tomarse en serio su trabajo. "Es que eso no dices en la entrevista", le reprochó Emma. "Emma, déjame que acabe", dijo Borrego, enfadada. "Acaba, acaba, que igual es que estoy corta hoy", dijo Emma, indignada ante la actitud de Carmen.

"No me he sentido defendida, me he sentido sola", confesó Carmen, algo con lo que Emma no estaba nada de acuerdo. "A mí no me parece eso, ¿eh? Y déjame decirte por qué, le pusimos todos los vídeos y las semanas anteriores. Por eso te he interrumpido", contestó la presentadora. "Mi hermana sabe lo que yo he sufrido, hemos estado juntas, no implica tener una mala relación pero me hubiera gustado que me defendiera", aclaró la pequeña de las Campos.

Emma García explota contra Carmen Borrego: "Me toca las narices"

Mientras Borrego se enzarzaba con Kiko Matamoros, no hacía caso a Emma, que quería dar paso a un vídeo: "¿Pero puedo meter el vídeo, hija?", dijo García. "Carmen, escúchame. No estés a la defensiva. Kiko tiene derecho a preguntarte. Luego te pregunto yo y estás a la defensiva", prosiguió la presentadora, con un enfado poco común en ella.

Más tarde, Emma pedía posicionarse a los colaboradores en el conflicto entre las Campos y ella no dudaba en hacerlo. "Bueno, me voy a mojar. Yo creo que has sido injusta con tu hermana". "Bueno, pues lo respeto", aceptó Borrego. Cuando ya no había solución y los colaboradores no entendían a Carmen, Emma pronunció una frase para cerrar el asunto que aumentó, aún más, la tensión en plató. "Qué mal llevas cuando no estamos de acuerdo contigo. No te hagas la víctima, llega un momento que es que me toca las narices", sentenció Emma.

