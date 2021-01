Las Campanadas 2021 emitidas en TVE se vieron envueltas de polémicas primero por ocultar la bandera de España reflejada por el Ayuntamiento de Madrid en la fachada de la Puerta del Sol, y después por no emitir la actuación de Nacho Cano interpretando "Un año más".

La responsable de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, ha respondido a estas críticas tan sonadas en redes sociales e incluso medios de comunicación en el programa del defensor de la audiencia RTVE responde.

Lea también: Críticas a TVE por ocultar la bandera de España de la Puerta del Sol: ¿la taparon a propósito?

TVE responde a las quejas por ocultar la bandera de España y no emitir la actuación de Nacho Cano en Campanadas

"Cuando se nos comunicó que iba a durar cinco minutos, nosotros ya teníamos preparada una escaleta, y nos lo comunicaron dos o tres días antes y no podíamos modificarla. Lo que sí hicimos fue una conexión de un minuto, minuto y pico, de la actuación. Sí dimos lo que nos comprometimos a dar", contó Toñi Prieto en el programa para defender a la televisión pública de las quejas de la audiencia sobre la no emisión íntegra de la actuación del que fue componente de Mecano.

Por otro lado, Toñi ha excusado a TVE por ocultar la bandera de España reflejada en la Puerta del Sol con los adornos florales de la barandilla del balcón desde donde Ana Obregón y Anne Igartiburu dieron las uvas. "No lo ocultamos. El adorno florar se hizo con una previsión de un mes y pico antes. Nosotros no improvisamos yendo a una floristería un ratito antes. La proyección de la bandera se nos comunicó a las 12 de la mañana del día 31. Hasta es día no se hizo oficial que se iba a proyectar la bandera", explicó Prieto.

"En años anteriores los presentadores estaban más juntos, y este año estuvieron más separados y quizá se vio más el adorno floral", prosiguió la responsable de Entretenimiento de la cadena pública. "Por el encuadre de cámara jamás se podría haber visto la bandera al completo. Por eso, en varias ocasiones pinchamos un plano limpio desde otro balcón y se vio la bandera", sentenció Toñi, aclarando las dudas de la audiencia.

Lea también: Críticas a TVE por 'esconder' el homenaje de Nacho Cano a las víctimas del coronavirus en la Puerta del Sol