La visita de María Teresa Campos al Deluxe por la llegada de su nuevo programa de entrevistas a bordo de un camión transparente que viajará por las carreteras trajo consigo el tema de la política en el plató.

Mientras Mª Teresa contaba que entrevistó a Pedro Sánchez y que le encantaría entrevistarle en su nuevo programa, Jorge Javier quiso sacar de sus casillas a Belén Esteban tras sus grandes desencuentros por el tema de la política española, que indigna siempre a la colaboradora.

Tensión entre Jorge Javier y Belén Esteban por la política española: "Me has puesto 'Cayetana"

"Te pasa lo mismo que a Belén, que también le encanta Pedro Sánchez", dijo Jorge, entre risas, para picar a la colaboradora que saltó casi al instante. "Perdona, Jorge", gritó al momento Belén. "A mí claro que me gustaría que viniera a un Deluxe", confesó la Esteban, aclarando que no tendría problema alguno en preguntarle en un plató. "Tengo que decir que he votado a socialistas. Tú me has puesto lo de 'Cayetana' y estás muy equivocado", le reprochó a Jorge por su comentario.

"Te lo dije una vez y no mentí: he votado a Ciudadanos, al PP y al PSOE. Pero si me dices lo que opino de cómo está ahora, no vamos a hablar de ese tema", confesó, queriendo evadirse del tema de la política que tantos problemas le ha acarreado en ese mismo plató. "Me niego a hablar contigo de política y del rey", aclaró Belén. "La pregunta es por qué no has votado a Falange también", dijo Kiko Matamoros, lanzando un dardo a su compañera, sin respuesta de Belén.

