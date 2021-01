Tras la tensa entrevista de Jorge Javier Vázquez a María Teresa Campos en el Deluxe, los programas de televisión hablaron durante semanas de esta fuerte discusión donde ambos se reprocharon asuntos como la enfermedad de Jorge o los amores de Teresa.

Sálvame trató durante días este asunto y a María Teresa no lo hizo gracia que se hablase tanto de ella, tampoco de su tenso encuentro con Isabel Gemio o de la entrevista que concedió a Emma García con momentos bastante incómodos. Pero la Campos quiso acudir al plató del Deluxe para solucionar sus adversidades con Jorge en directo.

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez se reencuentran en el 'Deluxe': "Estoy sufriendo acoso"

Jorge Javier preguntó directamente a Mª Teresa si iba a pedirle disculpas, pero ella se limitó a cantar como excusa para no responderle. Y, a pesar de evitar el asunto, finalmente la presentadora desveló el motivo por el que se enfadó tanto: no poder explicar lo que quería contar a la audiencia. "En el anterior Deluxe yo quería explicar que estoy sufriendo acoso", confesó Mª Teresa, ante la sorpresa de los presentes en plató. "Una vez hubo uno que se hizo pasar por el que fue mi pareja poniéndome en un mensaje una palabra que solo me decía él. Entonces yo le dije: 'Evidentemente, te estás haciendo pasar por quien no eres, pero la policía no es tonta", aclaró la presentadora, hablando de su ex pareja Edmundo.

"Me llama y me dice que Edmundo le ha hecho saber que si le hacía una llamada podría haber un acercamiento", explicó. "Eso es mentira, y haced el favor de no inventaros más cosas. De no agobiarme más. Yo estoy viviendo ya mi nueva vida, quiero olvidar el pasado. ¿Me vais a estar acosando de esa manera?", replicó Teresa, indignada por la situación que está viviendo.

