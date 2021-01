Desde que empezó La isla de las tentaciones, una de las chicas que más llamó la atención es Marina, que ya excedió los límites en el segundo programa pasándose un cubito de hielo por la boca con Isaac (El Lobo).

El defensor elegido por Marina en los debates y programas para defenderla ha sido su padre, José Luis, que llama la atención por su joven apariencia. Después de su tonteo con Jorge Javier Vázquez, el padre de Marina ha decidido tirar los tejos a María Patiño.

El padre de Marina entra en 'Socialité' y se declara a María Patiño en directo: "Me gusta muchísimo"

"Estoy encantado, María me gusta muchísimo. Me gusta su manera de ser, estoy dispuesto a darle todo lo que ella me pide. He coincidido con ella un par de veces en Sevilla, aunque ninguna de esas veces hemos hablado. Fue en un par de copas, o una terraza, hace tiempo ya. Cuando la vi le dije: 'Mira, María Patiño', me llamó la atención, es muy guapa", reconoció José Luis a una reportera de Socialité.

"A lo mejor a María Patiño le interesa saber cómo la tengo yo. La tengo normal, un tamaño estándar. Pero da juego", dijo el padre de Marina, ante la sorpresa de la reportera y de María. "María, tengo muchas ganas de conocerte, para lo que quieras aquí estoy. Me pareces una mujer muy guapa, con mucho coraje y a mí me gustan las mujeres así", prosiguió. "Un halago es un halago, pero hay un problema y es que soy una mujer profundamente enamorada", aclaró Patiño, dando largas al padre de la concursante.

