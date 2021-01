Javier Ruiz estalla contra un youtuber de Andorra en 'Cuatro al día': "No controlas los temas de los que hablas"

La polémica de los youtubers españoles en Andorra era un tema polémico pero, desde que el conocido personaje llamado El Rubius se sumase a la lista de jóvenes que se trasladan al país donde se ahorran impuestos, la cosa ha subido de tono.

Son muchos los programas que incluyen en sus escaletas de contenido el polémico asunto e incluso hablan con los propios protagonistas de esto y Cuatro al día no ha sido una excepción. En el programa de Cuatro, Javier Ruiz se enzarzó en un debate con Víctor Domínguez (Wolverine), uno de los youtubers españoles residiendo en Andorra.

Los zascas de Javier Ruiz al youtuber Wolverine en 'Cuatro al día' por los impuestos y las mudanzas a Andorra

"La presión fiscal de Dinamarca es del 46,9%, mucho más alta que en España. Lo que te molesta es que nuestro Estado no sea solidario. Pues bien, te doy un dato: 35.000 millones de euros que ha costado pagar la sanidad pública ahora y 5000 destinados al paro. Creo que no manejas bien los datos de los que hablas", dijo Javier Ruiz en el debate sobre la alta tasa de impuestos que hay que pagar en España.

Mientras el youtuber pedía libertad para hacer lo que cada uno quisiese, Javier estalló contra él por sus ignorantes palabras. "Tenéis que entender que los que nos quedamos a pagarlos estamos en nuestro perfecto derecho de decir que no es justo lo que estáis haciendo y no es solidario", reprochó Ruiz.

Cuando salió el asunto de la sanidad, Wolverine sorprendió a todos con sus planes para el futuro. "Con lo que gano y me ahorro, les traeré a vivir aquí y hasta les compraré una casa", dijo el youtuber. "Me da la sensación de que no controlas bien los temas de los que hablas", replicó el periodista.

