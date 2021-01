Equipo de investigación celebró su décimo aniversario en emisión y lo hicieron por todo lo alto: investigando la misteriosa muerte de Cristina Ortiz (La Veneno). Glòria Serra ya contó en una charla con ECOTEUVE.ES que el programa incluiría testimonios inéditos jamás vistos, y así fue.

Además de hablar con parte de la familia y un criminólogo, el programa de La Sexta consiguió el testimonio de Andrea, ex pareja de Cristina Ortiz, y de un oficial de Policía Nacional.

'Equipo de investigación' consigue el testimonio de Andrea, ex novio de 'La Veneno' y de un oficial de Policía

"La denuncié porque porque no me dio un peso. Me contestó que era más que suficiente que me daba de comer y de dormir. La denuncié porque no me llevé dinero. Lo digo abiertamente", confesó Andrea, ex novio de Cristina. "Yo era su pareja y me daba miedo porque le podían haber pasado más cosas. Si yo no le paraba los pies, habría seguido", añadió. La Policía detuvo en 2003 a La Veneno acusada de incendiar su casa para cobrar el seguro y fue condenada a 3 años de cárcel.

Por otro lado, el equipo encabezado por Glòria Serra consiguió el testimonio inédito de un oficial de Policía Nacional se encontraba al mando de la oficina de denuncias de la comisaría de Tetuán la noche que la familia denunció que Cristina estaba gravemente herida en el hospital. "A pesar de no haber sido informados los servicios policiales ni por el descubridor, ni por la familia, ni por el hospital, lo cual consideramos negligencia, se dio orden inmediata de custodiar el domicilio de la víctima, el cual se encontraba abierto y revuelto, con mucha sangre en su interior a la llegada de los agentes", reveló el Policía.

"Al haber estado abierto varios días, las pruebas que la Policía pudiera recabar debían estar alteradas, ya que el inicio de la cadena de custodia había sido claramente vulnerado", declaró el agente en su testimonio. "Cristina realizó una llamada nocturna a la sala 091 para pedir socorro, porque, al parecer, su pareja la quería matar", dijo. La familia presentó, en base a este testimonio, un recurso contra el auto de la jueza que desestima la reapertura.

