Todo lo que no sabías de Regé-Jean Page, el protagonista de 'Los Bridgerton' del que todos hablan

Los Bridgerton se ha convertido en todo un fenómeno y se puede considerar actualmente la serie más vista de la plataforma audiovisual Netflix y actualmente superada en el ranking de más vistas solamente por Destino: la saga Winx".

Basada en las célebres novelas de Julia Quinn, la serie, creada por Chris Van Dusen, narra las vidas de los 8 hermanos Bridgerton mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad londinense. Uno de los actores de su reparto que más sensación ha causado es Regé-Jean Page, que hace el papel de Simon Basset en la serie. Los Bridgerton tiene como contexto la dinámica de la alta sociedad inglesa durante el periodo de la Regencia, donde las jóvenes que buscaban matrimonio eran exhibidas en bailes.

Todo lo que no sabías de Regé-Jean Page, el protagonista de 'Los Bridgerton'

Regé-Jean Page nació en Londres, siendo el segundo de cuatro hermanos en la familia Bridgerton. Su padre era un predicador británico y su madre enfermera en Zimbaue, donde el protagonista pasó su infancia. En su vuelta a Inglaterra a los 14 años, notó que su piel no era como la de los demás y se sintió desplazado. "Siendo un adolescente, la idea de andar por el mundo gritándole a la gente era algo que me gustaba. Encontré confort en la agresión, en romper las falsas paredes que me levantaban y en desafiar las normas", confesó el actor en una entrevista a The Fall en 2017.

En 2010 hizo un cameo en la primera parte de la película Harry Potter y las reliquias de la muerte. Pero realmente su primer papel en una película lo hizo en el remake de Raíces en 2016. Más tarde, en 2018, participó en Mortal engines. También fue elegido para participar en la serie For the people, cancelada después de dos temporadas. En 2020 también actuó en Sylvie's Love en el papel de Chico.

Su gran tensión sexual con Phoebe Dynevor en la serie ha causado que se les atribuya una relación más allá de la amistad en la vida real. "Cuanta menos ropa llevas, menos cómodo es, porque las partes de tu cuerpo que no se ven suelen estar tapados con cinta adhesiva. A menos ropa, más cinta. Y quitar la cinta no es agradable", reconoció el actor cuando fue preguntado sobre las abundantes escenas sexuales en la serie. El actor también aclaró que avisaba a su familia por Whatsapp qué escenas podían ser demasiado ardientes para que no las vieran.

