Pablo Puyol y su increíble récord en 'El Desafío' que deja boquiabiertos a todos: "¡Madre de dios!"

La apnea es una prueba por la que todos los concursantes de El Desafío deberán pasar y demostrar cuánto tiempo son capaces de aguantar debajo del agua sin respirar. La concentración es la clave en este reto en el que Bustamante logró durar 90 segundos.

Pablo Puyol era el elegido esta semana para enfrentarse a la prueba acuática. El actor comenzó sorprendiendo a todos logrando superar el tiempo de Bustamante, pero lo que nadie llegó a pensar es que consiguiera superar los 4 minutos sin respirar debajo del agua.

"¡Madre de dios!", gritó Roberto Leal cuando, pasados los cuatro minutos, el especialista indicó a Pablo Puyol que debía dejar de estar sumergido en el agua. "He disfrutado cada entreno, pero me había propuesto llegar a los 3 minutos, esto no me lo esperaba para nada", dijo Puyol, sorprendido por su reto. "Has hecho algo verdaderamente grande, es una heroicidad", confesó Juan del Val, tras el gran récord del actor en la apnea.

Pablo consiguió el apoyo del jurado y se alzó con la victoria del programa quedando a muy pocos puntos de Kira Miró, que todavía encabeza el ranking. "Pablo está cerquita y me ha dado miedo", confesó Kira. El actor donó los 3.000 euros del premio a una asociación malagueña. En el próximo programa, Puyol tendrá que enfrentarse junto a Bustamante a las cintas de correr extremas.

