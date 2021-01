Marta Peñate, contra las cuerdas en 'Sábado Deluxe' tras destaparse su relación con Tony Spina Ecoteuve.es 24/01/2021 - 16:54 0 Comentarios

La canaria confesó haber mantenido relaciones con el ex de Makoke

La isla de las tentaciones 3 ha dado tanto juego en tan solo un programa que Sábado Deluxe reservará un gran tiempo de su escaleta a comentar la última hora sobre el reality con colaboradores como Fani Carbajo o Marta Peñate.

Después de estar charlando sobre la actualidad del programa más visto de la noche del jueves, María Patiño puso a Marta Peñate contras las cuerdas al preguntarle por su supuesta relación amorosa con Tony Spina, ex tronista de Mujeres y hombres y ex pareja de Makoke.

"Ay, se me olvidaba preguntarte una cosa: ¿Tony Spina es tu novio?", preguntó María. Marta se mostró muy cohibida con la pregunta de Patiño y negó la relación. "No sabes mentir, eres muy transparente", le dijeron a Marta en plató, insinuando que estaba mintiendo. "¿Qué pasa, que es un tema tabú?", le preguntó María Patiño tras ver poco colaborativa a la ex gran hermana.

"Lo conozco, nos llevamos muy bien y ya", respondió Marta. Después de las insistencias, Peñate confesó haber mantenido relaciones sexuales con Tony. Pero María siguió preguntando y quiso saber sobre el chico con el que había estado en La isla de las tentaciones, con Dani. "No, estuve con él, bueno, con todos. Tuve mi propio Mujeres y Hombres y Viceversa al salir de La isla de las tentaciones 2, quería probarlo todo", sentenció Marta Peñate.

