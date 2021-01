¿Quién es Víctor? El tentador con "cara bonita" en 'La isla de las tentaciones 3' Ecoteuve.es 24/01/2021 - 16:00 0 Comentarios

El joven llega de Lleida para encontrar el amor en el reality más famoso de Telecinco

El estreno de La isla de las tentaciones 3 fue todo un éxito y cosechó un 25,4% liderando la noche del jueves. Los memes con la alarma de las tentaciones o las caras de Lucía circularon por las redes sociales durante toda la emisión de la primera entrega del reality.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, esta tercera, con las novedades que incluye, no iba a pasar desapercibida y se podría considerar una de las más comentadas con tan solo el estreno del primer programa. Además, ya está envuelta con la polémica del vídeo sexual filtrado por redes sociales y tras el cual la productora Cuarzo está investigando para saber qué ha ocurrido.

A pesar de no haber conseguido hasta el momento atrapar a una de las chicas con pareja a las que tiene que conquistar, Víctor es uno de los tentadores qué ha causado más revuelo en redes sociales con su increíble físico. "No he encontrado el amor, pero todas las mujeres me recuerdan por mi cara bonita", reconoce el propio participante de la nueva edición del reality.

Este joven de 22 años es camarero y llega desde Lleida a La isla de las tentaciones para encontrar el amor. Durante esta nueva edición del programa veremos a Víctor intentar conquistar a una de las chicas con pareja que ponen a prueba su amor. ¿Lo conseguirá?