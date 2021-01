Quién es Simone, el italiano que llega a España para encontrar el amor en 'La isla de las tentaciones 3' Ecoteuve.es 24/01/2021 - 15:35 0 Comentarios

El joven llega de Milán para encontrar pareja en el reality

La estábamos esperando y por fin llegó el pasado jueves. La nueva edición de La isla de las tentaciones se estrenó en Telecinco en su día favorito para emitir todos sus realities. La audiencia que cosechó (25,4%) confirmó las ganas del público de ver a las parejas y sus tentadores.

Pero no sería una edición cualquiera: una alarma situada en cada una de las villas sonará cada vez que alguna de las dos partes de las parejas que forman el concurso traspasen los límites con sus tentadores, pero sin saber quién ha sido. Una novedad que estresó a los concursantes desde el primer minuto y que da emoción al reality.

Quién es Simone, el italiano que llega a España para encontrar el amor en 'La isla de las tentaciones 3'

Uno de los tentadores que más ha llamado la atención de las chicas y de toda la audiencia, tal y como se ha demostrado en los comentarios en redes sociales, es Simone Coppola, un joven italiano de 26 años procedente de Milán. "He dejado mi vida en Italia para buscar la cosa más bella del mundo: el amor", contó antes de empezar La isla de las tentaciones.

Pero para Simone no es nada nuevo esto de la televisión y los programas, y es que el italiano ya participó en un programa de televisión para encontrar el amor: First dates: crucero. Allí tuvo una cita con una ex participante del formato de Cuarzo, Lía Román, tentadora de Alessandro Livi en la anterior edición. Lía ahora es novia del ex tronista Iván Sánchez.