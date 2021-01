Cayetano Martínez de Irujo desvela los mensajes que intercambia con Sánchez e Iglesias en 'La Sexta Noche' Ecoteuve.es 24/01/2021 - 14:11 0 Comentarios

El hijo de la Duquesa de Alba reconoce su codeo con los líderes políticos

Cayetano Martínez de Irujo fue el invitado de Iñaki López a su programa, La Sexta Noche, para tratar la actualidad política y la situación epidemiológica por la pandemia por coronavirus que azota al mundo desde hace ya más de un año.

Cayetano se mostró este sábado contrario al confinamiento total de la población como medida para frenar el avance del covid por las duras y malas consecuencias económicas que conllevaría esta medida que ya se dio en el pasado mes de marzo.

Iñaki López se queda "sorprendido" por los mensajes de Cayetano Martínez de Irujo con Sánchez e Iglesias

Martínez de Irujo reconoció tras ser preguntado por ello si intercambia mensajes a través de servicios de mensajería instantánea. "Es cierto, con todos los líderes políticos. El de Iglesias no, tampoco yo lo pedí. Soy una persona que respeta mucho a Iglesias. Me ha sorprendido, no me esperaba esto. Leen los mensajes y contestan. El presidente más que el vicepresidente. Yo no soy ofensivo, les digo lo que pienso. Ellos de una forma respetuosa actúan y agradezco que lo lean y respondan", confesó.

"Te debo decir que al presidente del Gobierno le conocí mucho antes de que fuese presidente. Le saludé en un avión y luego fui a intercambiar con él unas palabras. Me acuerdo cuando me dieron su móvil y yo tengo confianza en Pedro Sánchez. Le he escrito varias veces y una de ellas me contestaron, no sabía si había sido él. Entonces me lo encontré en un partido de fútbol y me dijo que sí había leído mis mensajes y también me dijo que no le molestaba que alguien como yo, honesto y sincero, le mandase su opinión. Entonces desde ese momento cuando tengo una opinión se la trasmito siempre desde el respeto", contó Cayetano sobre Pedro Sánchez.

Cayetano Martínez de Irujo sobre Pablo Iglesias

A pesar de las grandes diferencias ideológicas que existen entre Cayetano y Pablo, el hijo de la Duquesa de Alba reconoció a Iñaki este sábado que se mensajeaba con él. "El vicepresidente me contestó al primer mensaje porque era un tema que conocía bien. Yo con él todavía discrepo demasiado y entonces tengo que ser respetuoso. Tampoco puedo adoctrinarle, pero a veces le doy mi opinión, me contesta brevemente y cuando no le gusta ni contesta, pero por lo menos lo lee. Pero siempre desde la moderación y el respeto", explicó Martínez de Irujo.

