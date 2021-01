César Carballo explota contra Fernando Simón en 'La Sexta Noche': "Es el gran negacionista del país" Ecoteuve.es 24/01/2021 - 10:58 0 Comentarios

El doctor critica la falta de responsabilidad del director del CCAES en la tercera ola

La Sexta Noche reunió como cada sábado en el inicio del programa a su mesa de expertos para tratar el aumento de los contagios y fallecimientos que nos ha sumergido de lleno en la peor etapa de la pandemia desde su inicio: la tercera ola tan temida.

El doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y tertuliano habitual en el programa, estalló contra Fernando Simón por no cumplir sus obligaciones y le acusa de "no proteger al país".

Lea también: "Mi familia huyó del franquismo": el zasca de Iñaki López a Pablo Iglesias por lo que dijo de Puigdemont

César Carballo explota contra Fernando Simón en 'La Sexta Noche': "Es el gran negacionista del país"

Carballo no tuvo reparo alguno en criticar el cambio de discurso del director del CCAES alertando de "problema serio". "Fernando Simón es el gran negacionista del país y es así de claro. No iba a haber infección, las mascarillas no hacían falta, la variante británica va a ser marginal cuando sabemos que está aquí y será la cepa dominante", reconoció en directo.

"Además hay una cosa muy importante y es que estamos viendo cargas virales altísimas con esta variante británica", alertó Carballo ante los demás expertos. "El no preocuparse de esto, dejando fronteras abiertas, nos lleva a esto", criticó el doctor. "El negacionismo de decir 'ya está acabando'... ¿Cómo que está acabando? ¿En base a qué datos? Es que es muy serio, este señor es el director del CCAES", sentenció Carballo muy serio.

Lea también: La acusación más dura de Eduardo Inda a Iñaki López en La Sexta: "No puedo hablar de Sánchez ni de Iglesias. Aquí se censura"