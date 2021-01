Santiago Segura atiza a David Bustamante en 'El Desafío' por la apnea de Kira Miró: "Patética" Ecoteuve.es 23/01/2021 - 13:08 0 Comentarios

El estreno de El Desafío fue todo un éxito. El triunfo y victoria de Kira Miró escalando 24 cajas de plástico. Otro de los momentos más polémicos fue la derrota de David Bustamante en su apnea, no aguantando el reto propuesto: 90 segundos bajo el agua.

En el segundo programa, la ganadora de la semana anterior, Kira Miró, se enfrentó a la apnea con un éxito que fue aplaudido por todos y que le llevó hasta la victoria de nuevo. Tras este hecho, Santiago Segura no dudó en comparar a Bustamante con Miró.

Santiago Segura y su comentario a David Bustamante por la apnea de Kira Miró en 'El Desafío': "Patética"

"Me he dado cuenta de la patética capacidad pulmonar de David Bustamante siendo cantante", dijo el jurado del programa, entre risas. "Para que empaticéis un poco más deberíais de hacer todos las pruebas antes de valorar... Porque decir que es patético estar un minuto y medio bajo el agua, ¡ojo!", replicó Bustamante un poco más serio.

"Era una broma", dijo Segura, intentando justificar su comentario. "Broma fueron los tres puntos de Tamara", siguió replicando el cantante, sin obtener respuesta de la hija de la Preysler.

Marina Castaño fue la invitada de esta semana en el programa. El reto de la periodista llevaba por nombre "Super disco chino", donde tenía que mantener seis platos en equilibrio sobre unas varillas. Castaño no logró superar su reto en El Desafío y Segura no lo dejó pasar por alto. "Es complicado, siento no haberlo hecho mejor", dijo la periodista excusándose. "No quiero ser duro, pero ha estado a poco del bochorno", criticó el jurado.

