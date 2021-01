Telecinco recurre a Kiko Rivera y su guerra contra Isabel Pantoja para intentar liderar el mes Ecoteuve.es 23/01/2021 - 11:15 0 Comentarios

Se sentará en 'Domingo Deluxe'

Telecinco no comparte eso de que el 2021 es el "año de la esperanza". Su arranque en enero no le ha sido muy favorable y en la media de audiencias va por detrás de su gran rival: Antena 3. Y todo esto a pesar de sus esfuerzos con estrenos como Love is in the air o doblando el Deluxe la noche del domingo.

Pero Telecinco ha dado con una estrategia que lleva cheque asegurado en audiencias: Isabel Pantoja y la guerra con su hijo Kiko Rivera. Tras el gran éxito de Cantora: la herencia envenenada, la cadena ha apostado por ellos para intentar recuperar en audiencias y liderar el mes de enero.

Kiko Rivera se sentará el domingo en el 'Deluxe' como estrategia de Telecinco para liderar el mes

Ya han pasado unos meses, y unas fiestas tan familiares como la Navidad, desde que arrancó la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko por la herencia de Paquirri. Muy lejos de lo que algunos pensaban, la guerra entre ambos no ha hecho más que aumentar y la tensión se ha asentado en la relación entre madre e hijo.

Tras este tiempo, Kiko Rivera se sentará el domingo en el Deluxe para aclarar las declaraciones que abrieron la batalla con su madre en los programas especiales de Telecinco por la herencia de su padre. A esto se suma la supuesta demanda que, según Kiko, su tío quiere interponerle. Kiko busca explicarse y compartir sus sentimientos con los espectadores, Telecinco liderar el domingo y salvar su mes que no arrancó como esperaban en la cadena.

