'Pasapalabra' ya anuncia su 20º aniversario con una noche especial en Antena 3 Ecoteuve.es 17/01/2021 - 15:55 0 Comentarios

El formato cumple veinte años y lo celebrará en Atresmedia con invitados

Pasapalabra cumple 20 años de historia y en Antena 3, la cadena donde nació, ya anuncian la gran noche que organizarán para celebrarlos. El programa se emitió por primera vez el 24 de julio del 2000 en diferentes cadenas.

Más tarde, en el 2007, se mudó a Telecinco y aguantó hasta el pasado 2019, cuando surgió una fuerte polémica que acabó sacando a la fuerza al formato de Mediaset y regresó a sus orígenes, a Antena 3, donde Roberto Leal consiguió que se convirtiese en uno de los programas más vistos de cada día.

Lea también: El 'Pasapalabra' con Silvia Jato y Jaime Cantizano se verá en 'prime time': ¿el as de Antena 3 para ganar enero?

'Pasapalabra' ya anuncia su 20º aniversario con una noche especial en Antena 3

Roberto Leal no estará solo, si no que estará acompañado de Jaime Cantizano y Silvia Jato, presentadores del programa en su primer tramo en Antena 3 desde el 2000 hasta el 2007. De momento Atresmedia no ha desvelado la fecha en la que podremos disfrutar de esta noche tan especial.

Lo que sí sabemos ya es que el programa saltará esa noche al prime time con motivo de su aniversario, en horario de máxima audiencia. "El concurso que ha hecho historia en la televisión, volverá a hacer historia con una noche única que no olvidarás", dicen desde la cadena.

Lea también: Las lágrimas de Luis de Lama ante una despedida inesperada en 'Pasapalabra'